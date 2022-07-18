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Son dakika haber: Körfez Belediyesi personeline yüzde 30 zam müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haber: Körfez Belediyesi personeline yüzde 30 zam müjdesi

Son dakika ekonomi haberine göre Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sendikamızla yaptığımız toplantı sonrasında çalışanlarımızın günlük yevmiyelerine 60 TL, yemek, giyim ve yakacak tutarlarına da yüzde 30 zam yaptık" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sendikamızla yaptığımız toplantı sonrasında çalışanlarımızın günlük yevmiyelerine 60 TL, yemek, giyim ve yakacak tutarlarına da yüzde 30 zam yaptık" dedi.

Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar arasında imzalanan ek protokolde, çalışanların günlük yevmiyelerine 60 TL, yemek, giyim ve yakacak tutarlarına ise yüzde 30 zam kararı imza altına alındı.

Yapılan görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Söğüt, "İlçemize hizmet etme aşkıyla gece gündüz demeden çalışan, kıymetli mesai arkadaşlarımızın ekonomik refahı ve mutluluğu bizim için önemli. Çalışanlarımızı, işçi kardeşlerimizi önemsiyoruz. Bu sebeple, sendikamızla yaptığımız toplantı sonrasında çalışanlarımızın günlük yevmiyelerine 60 TL, yemek, giyim ve yakacak tutarlarına da yüzde 30 zam yaptık. Personelimize ve ailelerine hayırlı, uğurlu, bereketli olsun" dedi.

Sendika Başkanı Ertuğrul Çınar, verilen zamdan memnun olduğunu belirterek, Şener Söğüt'e teşekkür etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Şener Söğüt Körfez Söğüt Ekonomi Haberler Son Dakika

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