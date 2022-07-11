Son dakika haber! Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Haziran ayında 25 bin 401 yolcuya hizmet verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Haziran ayında 25 bin 401 yolcuya hizmet verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Haziran ayında 25 bin 401 yolcuya hizmet verildi

Son dakika ekonomi haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın 2022 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nın 2022 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 24 bin 165, dış hat yolcu trafiği bin 236 oldu. Böylece haziranda toplam 25 bin 401 yolcuya hizmet verildi. Haziran ayında, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 228, dış hatlarda 16 olmak üzere toplamda 244'e ulaştı. Yük trafiği ise haziran ayında toplamda 267 ton oldu. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title