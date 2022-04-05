Fiyat İstikrarı Komitesi'nde, fahiş fiyatla mücadele gündemi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, 4'üncüsü gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi Toplantısı'nda, arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulması ve fahiş fiyatla mücadele çalışmalarının ele alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat İstikrarı Komitesi 4'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeni politikalar oluşturup fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.