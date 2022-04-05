Son Dakika: Fransa, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

Fransa, Türkiye'yi koronavirüs salgını kapsamında seyahat yasağı getirdiği turuncu ülkeler listesine almıştı. Avrupa ülkesi bugün yeni bir karar alarak Türkiye'yi turuncu ülkeler listesinden çıkararak yeşil ülkeler listesine aldı. Böylece Türkiye'ye yönelik seyahat yasağı kaldırılmış oldu.

Ayrıntılar geliyor...