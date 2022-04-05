Son Dakika: Fransa, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı
Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.
Fransa, Türkiye'yi koronavirüs salgını kapsamında seyahat yasağı getirdiği turuncu ülkeler listesine almıştı. Avrupa ülkesi bugün yeni bir karar alarak Türkiye'yi turuncu ülkeler listesinden çıkararak yeşil ülkeler listesine aldı. Böylece Türkiye'ye yönelik seyahat yasağı kaldırılmış oldu.
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