Son Dakika: Fransa, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Fransa, Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırdı

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
 - Güncelleme:

Son dakika: Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.

Fransa, Türkiye'yi koronavirüs salgını kapsamında seyahat yasağı getirdiği turuncu ülkeler listesine almıştı. Avrupa ülkesi bugün yeni bir karar alarak Türkiye'yi turuncu ülkeler listesinden çıkararak yeşil ülkeler listesine aldı. Böylece Türkiye'ye yönelik seyahat yasağı kaldırılmış oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Fransa, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title