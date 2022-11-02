Son dakika: Fed'in faiz kararına altından sert tepki! Gram 11 lira birden yükseldi
Ekonomi Haberleri
Son dakika: ABD Merkez Bankası'nın faizi 75 baz puan artırarak son 15 yılın zirvesine çıkarmasının ardından altında hareketlenme başladı. Açıklama öncesi 985 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 11 lira birden yükselerek 996 liraya çıktı.
Amerikan Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı sonrası altın sert bir yükselişe geçti. Fed'in 75 baz puanlık artışla faizi yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltmesiyle gram altın 10 lira birden yükseldi.
Karar öncesi 985 lira seviyesinde bulunan gram altın, karar sonrası 996 liraya çıktı. Çeyrek altın 1.602 liraya, cumhuriyet altını ise 6.596 liraya yükseldi.
Altın sert bir yükseliş gösterirken dolar ise aynı tepkiyi vermedi. Karar öncesi 18.62 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 18.61'e geriledi.
Fed, son hamlesiyle politika faizini Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Fed, karar metninde faiz artışına devam edeceğinin sinyalini verirken, bu artırımların daha küçük hızlarda olacağı değerlendirildi.