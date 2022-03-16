Son Dakika! Fed, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı

Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Beklentileri karşılayan ABD Merkez Bankası ( Fed ) politika faizini 2018 Aralık ayından beri ilk defa 25 baz puan artırdı.

YILIN GERİ KALANI İÇİN 6 FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Faizi yükseltme kararı alan Fed yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi. Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

ABD'DE ENFLASYON SON 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de TÜFE şubatta yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in faiz artırımı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Faiz artırımıyla doların değerinin artması, emtia fiyatlarının ise gerileyeceği düşünülüyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİSİNE VURGU YAPILDI

Karar metninde Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine de vurgu yapıldı. Metinde söz konusu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu, bununla birlikte kısa vadede işgalin ve bununla ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratmasının olası olduğu ifade edildi.

İŞSİZLİK TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için işsizlik oranı beklentilerini değiştirmediler. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak kaldı. 2024 yılı için beklenti yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarılırken, uzun dönem işsizlik tahmini yüzde 4,0 olarak bırakıldı.

2018'DEN BU YANA BİR İLK

Fed, mart ayı toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı aldı. Banka en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.

Kovid-19 salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed, ekonomiye destek sağlamak amacıyla varlık alımına başlamıştı. Fed'in bilançosu, salgın döneminde neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı.