Son dakika: Esnaf odası davacı olmuştu! Martı TAG ve Martı Motosiklet uygulaması ile internet sitesine erişim engeli

Son dakika! İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasının açtığı davada "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirdi.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odasının açtığı davanın sonucunda araç paylaşım ve araç kiralama hizmeti vermeyi amaçlayan "Martı TAG" ve "Martı Motosiklet" uygulaması ile internet sitesine erişim engeli getirdi.

ESNAF ODASIYLA TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda bu uygulamalar İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile scooter paylaşım şirketi Martı arasında tartışmaya neden olmuştu. Martı, TAG – Tek Araçla Gidelim platformunu duyurmuş, taksici esnafı ise bunun korsan taşımacılık anlamına geldiğini belirtmişti.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Aksu "Uygulamanın erişime engeli için bakanlık nezdinde başvuruda bulunduk. Ayrıca, Martı dahil tüm korsan taşımacılık yapan firmalar ile ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.