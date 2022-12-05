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Son Dakika: Kasım ayında enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu

Ekonomi Haberleri

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık yüzde 84,39 olarak kaydedildi.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

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