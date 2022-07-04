Son Dakika! Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu - Haberler

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Son Dakika! Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu

Yıllık en düşük artış %23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,99 ile giyim ve ayakkabı, %27,76 ile eğitim ve %39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %123,37 ile ulaştırma, %93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %81,14 ile ev eşyası oldu.

Son Dakika! Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,18 ile giyim ve ayakkabı, %1,97 ile sağlık ve %2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %10,59 ile ulaştırma, %8,34 ile konut, %5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,20, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,42 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,59 artış gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

Mehmet Anıl Mete:

Vatandaşın enflasyonu en az %300

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cihad çakır:

Verin bu kardeşinize yetkiyi dedi millet verdi yetkiyi gördü etkiyi. Ekonomi uçtu.

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oturan:

İnanan varmı acaba

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