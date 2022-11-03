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Son Dakika! Enflasyon ekim ayında yüzde 3,54 arttı, yıllık bazda yüzde 85,51 oldu

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 3,54 olurken yıllık yüzde 85,51 olarak kaydedildi.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon ekim ayında yüzde 3,54 arttı, yıllık bazda yüzde 85,51 oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu.

2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon ekim ayında yüzde 3,54 arttı, yıllık bazda yüzde 85,51 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon ekim ayında yüzde 3,54 arttı, yıllık bazda yüzde 85,51 oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (6)

KARGOCU:

%85,51 derken ?

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Malatyalı:

Nede olsa iktidarda CHP var ve bay kemal sorumlu. Uçuyoruz. Bu bize az bile.

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mardinli yiğit:

tm memur maaşı en düşük 16 bin olsun.

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