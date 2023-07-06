Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili ilk yorum

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Memur maaşlarına yapılan zamla ilgili konuşan Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan "En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Memur zammı ve emeklilere yapılacak zamla ilgili konuşan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"TARİHİN EN YÜKSEK ZAMMI HAYIRLI OLSUN"

"Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİNİ GÖZARDI ETMİYORUZ"

Emekliklerin beklentilerini de gözardı etmiyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz.''