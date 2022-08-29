Son dakika ekonomi: Uşak Belediyesi'nden 1600 çalışanına zam

Son dakika ekonomi haberi: Uşak Belediyesi ve Hizmet –İş Sendikası Uşak Şubesi arasında imzalanan toplu sözleşme ile bin 600 belediye çalışanına asgari ücrete yüzde 30'un üzerinde gelir artışı sağlandığı belirtildi.

Uşak Belediyesi ve Hizmet –İş Sendikası Uşak Şubesi arasında imzalanan toplu sözleşme ile bin 600 belediye çalışanına asgari ücrete yüzde 30'un üzerinde gelir artışı sağlandığı belirtildi.

Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan toplu sözleşme imza törenine belediye çalışanları katıldı. Toplu İş sözleşmesi, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Hizmet – İş Uşak Şube Başkanı Adil Özdemir arasında imzalandı.

İmzalar atıldıktan sonra bir konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında, Uşak Belediyesi Personel Limited Şirketi çalışanlarımıza yönelik hazırlanan ve asgari ücrete yüzde 30'un üzerinde gelir artışı sağlayan toplu iş sözleşmesi ek protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Şehre değer katmak üzere çalışan tüm belediye ekiplerimize çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Hizmet –İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Adil Özdemir de, "Üyelerimizin menfaatlerini korumak sendika olarak birinci önceliğimizdir. Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'ında gayretleri ile karşılıklı anlayış ve uzlaşma içerisinde hem üyelerimizin menfaatini hem de belediyemizin menfaatlerini koruyacak şekilde iyi bir anlaşmaya imza attığımıza inanıyorum. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi. - UŞAK