Motokuryelerden artan kazalar sonrası 'Trafikte bizi fark edin' çağrısı! Hükümetten 2 talepleri var

Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği tarafından, son zamanlarda yaşanan trafik kazalarında motosikletli kuryelerin ölümleri ve kuryelerin yaşadıkları zorluklara ilgili açıklama yaptı. Açıklamada motorlu kuryeliğin çok riskli meslekler grubuna alınmasını ve mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirilmesi talep edildi.

"LÜTFEN TRAFİKTE BİZLERİ FARK EDİN"

Motokuryelerin yaşadığı zorluk ve sıkıntıları hakkında konuşan Emin Başaran, " Motosikletli kuryeler ve paket servis elemanlarının iş yükü, pandemi döneminde daha da yoğunlaşmıştır. Sipariş artışının yanında, hızlı teslim ve çabuk gelsin baskısı, çalışanlar için tehlikeli boyutlara ulaşmış durumdadır. Yaz döneminde, siparişin artması ile genelde deneyimsiz ve eğitimsiz kişilerin mesleğe katılması ile kurye sayısı da artmakta ve buna bağlı kazalar da artmaktadır. Motokurye ölümlerinin, ülke genelinde katlanarak arttığı hepinizin bilgisindedir. Bizler motorlu kuryeliğin çok riskli meslekler grubuna alınmasını ve buna bağlı olarak, mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirilmesini talep ediyor ve desteğinizi bekliyoruz. Günümüz ekonomik şartları nedeniyle, ehliyetsiz veya üzerinde güvenlikli kıyafet ve ekipman olmadan motosikletli kurye çalıştıran işyerlerinin daha sıkı daha sıkı denetlenmesini talep ediyoruz. İnsan canından daha önemli hiç bir şeyin olmadığını düşünüyoruz. Başka Necati, Yasin Batır'lar ölmesin diye mücadele ediyoruz. Lütfen trafikte bizleri fark edin" dedi.