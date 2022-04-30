Son Dakika! Bakan Muş 'Cumhuriyet tarihinde bir rekor' diyerek duyurdu: Dün, bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracattaki yeni başarıyı sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Muş, Türkiye'nin ihracatta artık farklı bir kulvarda olduğunu belirtti.

"CUMHURİYET TARİHİNDE BİR GÜNDE YAPILAN EN YÜKSEK İHRACAT"

Muş'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız" ifadeleri kullanıldı.