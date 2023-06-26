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Son Dakika! Dolar 26 TL'yi, euro 28 lirayı geçerek rekor tazeledi

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Döviz kurları yeni haftaya rekorlarla başladı. Dolar 26 TL'yi, euro da 28 lirayı aşarak rekor kırdı. Saat 12.30 itibarıyla dolar 25.92'den, euro ise 28.28 liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen euro ve dolar rekor tazeledi. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 26 lirayı, euro ise 28 lirayı aştı. Saat 12.30 itibarıyla dolar 25.92 TL, euro ise 28.28 lira seviyelerinde seyrediyor.

Piyasalar dikkatle izlenirken sterlin 32.96 liradan işlem görüyor. Gram altında da 1.600 TL seviyesi aşıldı ve rekor tazelendi. Altının gramı, 1.606 liradan satılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK önceki gün mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Doğalgaz fiyatlarının sıfır olarak hesaplanması sonucu yıllık enflasyon yüzde 39,59 olmuştu.

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Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

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Yorumlar (16)

Cevap :

Ekonomi şaha kalkıyor ondandır. :))

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Adalet:

Hamd olsun. Onlar bizi dolarla dize getirmeye çalışıyor. Bizim dolarla işimiz yok. Biz hak yoldayız. Biz ülkemizi dolara satmayız.

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Hüso Fıso:

Seçimden önce ekonomiye yapılan baskıların sonucu bu.Atın dizginini çek çek birden salarsan son surat koşar.

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