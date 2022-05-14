Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi - Haberler

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Açılışta vatandaşlara seslenen Erdoğan, verdiği müjde ile kalabalığı adeta coşturdu.

"ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL ÇAY ALIM MERKEZLERİ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Geçtiğimiz yıl üzücü bir sel felaketiyle karşı karşıya kalan Rize'mizde tüm afetzede kardeşlerimize eskisinden daha güzel köy konutları, evler ve çay alım merkezleri yapıyoruz. Güneysu Millet Bahçemizi yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bölünmüş yol uzunluğunu 20 kilometreden 190 kilometreye çıkardık. Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yollarıyla, Salarha Tüneli'ni tamamlayıp hizmete sunduk. Rize'nin turizm potansiyelini değerlendirmek ve tabiat turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkımızın kullanımına açtık" ifadelerini kullandı.

"DESTEKLEMEYLE BİRLİKTE KİLOGRAMI 7 LİRADAN FABRİKAYA VERİLEBİLECEK"

"Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz" diyen Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek. Günde 100'er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB alanının kamulaştırılması çalışmalarının süratle tamamlanması talimatını verdim."