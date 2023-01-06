Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Kişi başına 250 bin liraya kadar kredi verilecek

Son dakika: Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yeni müjdeler verdi. Çiftçi Destek Kredisi'ne ilişkin "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" diyen Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda çiftçilere yeni müjdeler verdi.

"İNSANLIĞI BÜYÜK BİR KRİZİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜRDÜK"

Konuşmasına Erdoğan, "Toprak asıl hayat kaynağı olarak önemini halen koruyor. Biz de toprağımıza ve çiftçimize sahip çıkmanın öneminin farkındayız. Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir. Çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Gübreyi, ilacı, yemi kullanan çiftçimiz ile kurumları birlikte değerlendiriyoruz. Tahıl sevkiyatının sekteye uğraması açlık tehdidini ortaya çıkardı. Türkiye olarak yürüttüğümüz tahıl sevkiyatını başlatarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük" sözleriyle başladı.

İLK MÜJDE ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ

İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'nin uygulamaya geçirileceğinin müjdesini veren Erdoğan, "Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan, sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz. İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz" dedi.

"KİŞİ BAŞINA 250 BİN LİRAYA KADAR VERİLECEK"

Krediye ilişkin detayları da veren Erdoğan, "Çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcama için kullanabilecektir. Gelir elde edemedikleri ihtiyaçlarını rahatla karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ MÜJDE TARIMSAL KOBİ KREDİSİ

Sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" dedi.