Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Kişi başına 250 bin liraya kadar kredi verilecek

Ekonomi Haberleri

Son dakika: Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yeni müjdeler verdi. Çiftçi Destek Kredisi'ne ilişkin "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" diyen Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda çiftçilere yeni müjdeler verdi.

Konuşmasına Erdoğan, "Toprak asıl hayat kaynağı olarak önemini halen koruyor. Biz de toprağımıza ve çiftçimize sahip çıkmanın öneminin farkındayız. Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir. Çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Gübreyi, ilacı, yemi kullanan çiftçimiz ile kurumları birlikte değerlendiriyoruz. Tahıl sevkiyatının sekteye uğraması açlık tehdidini ortaya çıkardı. Türkiye olarak yürüttüğümüz tahıl sevkiyatını başlatarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük" sözleriyle başladı.

İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'nin uygulamaya geçirileceğinin müjdesini veren Erdoğan, "Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan, sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz. İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz" dedi.

Krediye ilişkin detayları da veren Erdoğan, "Çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcama için kullanabilecektir. Gelir elde edemedikleri ihtiyaçlarını rahatla karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

bekir yapici:

insanin nerdeyse keske her ay secim olsa diyesi geliyor ayliklara zamlar konut dogalgaz petrol müjdelerine her zamanki gibi hiz verildi belliki secim gününe kadar bunlar devam edecek hatta lozan bitti jelibon cikarmamiza engel kalmadi müjdesi bile gelebilr ama bu sefer yemezler gecti bor´un pazari sür esegini nigdeye.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
vatandaş rıza:

patron secinlere kaadar kesenin ağzını actı secilirsse işte ozaman duman olmuşuz

Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
daser:

yaw he hee

Cevap Yaz 6 19 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title