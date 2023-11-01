Son Dakika: Emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiye 15 Kasım'a kadar hesaplarda olacak

Son dakika: Çalışmayan emeklilere bir seferlik olmak üzere verilecek 5 bin liralık ikramiye ödemesinin ne zaman hesaplarda olacağı belli oldu. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'a kadar yatırılacağını söyledi.

Temmuz ayında aldıkları zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayeti artan emeklilere bir seferliğe mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Milyonlar ödemenin ne zaman hesaplara aktarılacağını merak ederken, beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'a kadar hesaplara aktarılacağını söyledi.

"KASIM'IN 15'İNİ GEÇMEYECEK"

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Bakan Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

MALİYETİ 61 MİLYAR LİRA

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

KİMLER KAPSAM DIŞI?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.