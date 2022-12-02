Son Dakika! Bakan Nebati: EYT'lilerin kıdem tazminatı yüküyle ilgili kredi paketi için hazırlıklar başlatıldı
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Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesi ile işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatına ilişkin konuştu. Nebati, "İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." dedi.
Milyonlarca insanın merakla beklediği EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı.8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişi emeklilik hakkı kazanacak. Bu ay içerisinde netleşmesi beklenen uygulama hakkında bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Milyonlarca vatandaş dört gözle EYT düzenlemesini beklerken iş dünyası da EYT sorununun çözümünde ortaya çıkan kapsamın çalışma hayatına yönelik olası olumsuz etkilerine ilişkin endişe içinde. Bu nedenle konuyla ilgili endişelerini Bakan Bilgin'e ileten sektör temsilcileri, düzenlemeye karşı olmadıklarını ancak işletmelere gelecek ilave yükler konusunda daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini iletmişti.
Deneyimli çalışanlar EYT ile hızla emekli olabilecekken; firmalar, kalifiye ve deneyimli elemanları kaybetme riski yanında, bu kişilerin yüksek tazminat tutarlarıyla da karşı karşıya kalabilecek. Üstelik, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak artış sonrası da ücretlerde yukarıya doğru bir baskı oluşacak. Bu durumun iş ortamında sıkıntılara yol açabileceğinden endişe ediliyor.