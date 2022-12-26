Son Dakika! Bakan Muş: 4 zincir markete asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarı yaptık

Son dakika! Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının hemen ardından etiketlerini değiştiren marketlerle ilgili denetim başlatıldığını duyurmuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugün bakanlık binasında zincir marketlerin genel müdürleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından paylaşımda bulunan Muş, "4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi.

2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından harekete geçen fırsatçılar, marketlerdeki etiketleri anında değiştirmeye başladı. Ticaret Bakanlığı ise konu hakkında gelen yoğun şikayetlerin ardından marketlere yönelik denetim başlattı.

GENEL MÜDÜRLERLE BAKANLIK'TA BİR ARAYA GELDİ

Konuyla ilgili bugün de yeni gelişmeler yaşandı. Ticaret Bakanlığı'nda zincir marketlerin genel müdürleriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, toplantının ardından sosyal medya hesabından bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Bakan Muş ve 4 ulusal zincir marketin genel müdürü, bakanlık binasında bir araya geldi.

"ETİKET FİYATLARIYLA İLGİLİ UYARIDA BULUNDUK"

Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi.

"HAKSIZ ARTIŞLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceklerini belirten Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.