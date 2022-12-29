Son dakika: Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi Meclis'e verildi

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ve EYT'nin ardından gözlerin çevrildiği kadroya geçirilecek sözleşmeli personelle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren kanun teklifinin Meclis'e intikal ettiğini söyledi. Bilgin, "Sözleşmeli personel sorununu çözdük." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı ve EYT düzenlemesinin ardından gözlerin çevrildiği kadroya geçirilecek sözleşmeli personelle ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. TRT Haber'de gündeme ilişkin konuşan Bakan Bilgin müjdeyi verdi.

"MECLİS'E İNTİKAL ETTİ"

Bakan Bilgin, "500 binden fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu. 3600'le uğraştık, bitirdik. Onu çözdük. Kamu çalışanları emeklilerine nefes aldıran bir çalışma oldu. 2. asgari ücret meseleleri. Sözleşmeli personel sorununu çözdük. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi bugün Meclis'e intikal etti. Bugün Meclis'te. 28 Şubat sürecinde birçok öğrenci üzerinde baskı oluşturdu bu. Asistanların üzerinden bu baskıyı kaldırıp kadroya geçiriyoruz. Haksızlıkların önüne geçecek düzenlemeler yaptık. Ben çalışanın sağcı solcusuna bakmam. Emeğin karşısında siyasal görüşlerimin önemi yoktur. İş yasaları, şunun için çıkmıştır. Emek sermaye karşısında güçsüzdür. Eşit hale getirelim. Sermayenin karşısında değiliz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ İÇİN NİSAN-MAYISI İŞARET ETTİ

Bilgin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dolar bazında asgari ücret 455 doların üzerinde. Bu Cumhuriyet tarihinin en yükseğinde. 460 dolar Türkiye'de harcanacak bir para. Yaptığımız düzenleme tarihsel bir düzenlemedir. Üstelik enflasyonun düşme eğilimine girdiği bir ortamda. Muhtemelen Nisan Mayıs'ta enflasyonun yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor. Sadece baz etkisiyle değil. Birçok sebebi var. Kur belli bir süredir belli aralıkta gidip geliyor. Faizler düştü. Bir de şöyle bir iddia var. Faiz düşük ama krediye ulaşılamıyor. Yatırım yapacaksınız da krediye ulaşılamıyor. Hangi yatırımı yapacaktınız krediye ulaşamıyorsunuz. Bu tür iş adamları yıllardır süren bir şey vardı. Faaliyet dışı karları faaliyet içi karlarından fazlaydı. Kaybettiler. Soracağımız soru bu. Hangi reel yatırımı yapıyordun ki krediye ulaşamadın? Faizler yatırımları finanse etmek için düştü. Türkiye'nin yürüttüğü politikaların cendereden kurtaracak politikalar olduğunu düşünmeliyiz."