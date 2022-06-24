Son Dakika: Bakan Bilgin'den "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt: Görüşme sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız - Haberler

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Son Dakika: Bakan Bilgin'den "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt: Görüşme sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın enflasyon nedeniyle unutulduğunu belirten Bakan Bilgin, zam görüşmelerinin sürdüğünü ve önümüzdeki hafta açıklama yapılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında memur ve asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacağını belirten Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Bakan Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu.

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını hatırlatan Bilgin, "Yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu." dedi. "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Merkez Bankası'nın yüzde 3,77 beklentisinin de yansımasyla enflasyon farkı olarak memur ve emekli maaşlarına yüzde 40'a yakın zam yapılması bekleniyordu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Vedat Bilgin Asgari Ücret Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Ic Minnak:

Enflasyonun uzerinde zam yapacaklar, ama TUIK enflasyonu :))

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