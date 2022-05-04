Son Dakika: Amerikan Merkez Bankası, 50 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 1 seviyesine yükseltti

Amerikan Merkez Bankası(FED) piyasaların dört gözle beklediği faiz kararını açıkladı. FED, 22 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz artırımına giderek piyasaların beklediği yönde bir karar verdi. FED'in 100 baz puanlık faiz artırabileceği de ihtimaller arasında yer alıyordu. Fakat FED, 50 puanlık artışı yeterli gördü. Bu kararla birlikte politika faiz oranı da yüzde 1 seviyesine çıkmış oldu.

2023 YILI İÇİN YÜZDE 2.8 OLARAK BELİRLENDİ

Son kararını alırken FED yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal vermişti. Noktasal grafikte 2022 sonu faiz öngörüsü yüzde 1.9 olurken, 2023 yılı için yüzde 2.8 olarak belirlendi. Bunun yanında bir önceki toplantının karar tutanağında FED yetkililerinin sonraki toplantılarda 50 baz puanlık artırımların uygun olacağını söylediği görüldü.

75 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ OLUŞTU

Gelecek toplantılar için 75 baz puanlık artış beklentisi oluşmaya başlasa da bugün 50 baz puanlık faiz artırımına gidileceği konusunda analistlerin ve finansal kuruluşların büyük bir bölümü hemfikirdi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler FED'in hem mayıs hem de haziran toplantısında toplantısında 50'şer baz puanlık faiz artışına gideceğini öngördü. Ankete katılan 48 ekonomist FED'in Aralık ayına kadar faizi yüzde 2.25-2.5 aralığına çıkartacağını tahmin etti.

HAZİRAN'DA DA 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENTİSİ VAR

Reuters anketine katılan 105 ekonomistin 85'i de bugünkü toplantıdan 50 baz puanlık faiz artırımı çıkmasını beklediğini bildirdi. 56 ekonomist FED'den haziran ayında da aynı şekilde 50 baz puanlık faiz artırımı beklediğini bildirdi.

Goldman Sachs da son raporunda mayıs ve haziran toplantılarında 50'şer baz puanlık faiz artırımı beklediğini açıkladı. Japon finans firması Nomura ise mayıs toplantısında 50 baz puan haziran toplantısında ise 75 baz puanlık faiz artırımı beklediğini duyurdu.