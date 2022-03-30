Son dakika: AK Parti'den 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zam açıklaması! Her ikisi için de temmuz ayı işaret edildi

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Akbaşoğlu; asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zam için temmuz ayını işaret etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Temmuzda memur ve emeklilerin zam alacağını belirten Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

3600 EK GÖSTERGE VE EYT

3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirten Akbaşoğlu "3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkarılacak. EYT'li kardeşlerimizle helalleşeceğiz, ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLER

Sözleşmeli personellerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Akbaşoğlu "Ayrıntılar ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

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