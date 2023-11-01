Son Dakika: ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, kasım toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.

FED, FAİZDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı. Banka kasım toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeme kararı aldı. Faiz yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu.

İKİ KEZ ÜST ÜSTE FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi. Ekonomistlerin beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede kalması şeklindeydi.

KREDİ KOŞULLARI EKONOMİYİ ETKİLEMEYE DEVAM EDECEK

Fed, daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini kaydetti. Yetkililer, ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendireceğini tekrarladı. Fed, Eylül ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngörmüştü.