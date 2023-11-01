Son Dakika: ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
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Son dakika: ABD Merkez Bankası, kasım toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Fed, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası, kasım toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı aldı.
ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı. Banka kasım toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeme kararı aldı. Faiz yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu.
Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi. Ekonomistlerin beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede kalması şeklindeydi.
Fed, daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini kaydetti. Yetkililer, ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendireceğini tekrarladı. Fed, Eylül ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngörmüştü.