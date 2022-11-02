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Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed, faizi son 15 yılın zirvesine çıkardı

Ekonomi Haberleri

Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltti. Böylece süper güç olarak bilinen ABD'de politika faizi Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Amerikan Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Bu ayda faiz artışına devam eden Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına çekti. Fed, bu kararla birlikte son 4 toplantıda politika faizini 75'er baz puan artırmış oldu.

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE

Karar, piyasa beklentilerine paralel gelirken, son yapılan faiz artışıyla birlikte politika faizi Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Karar metninde enflasyonu dizginlemek için başlatılan agresif sıkılaşma sürecinin son aşamasına girdiği yönünde bir yönlendirme dikkat çekti. Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Fed Dünya Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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