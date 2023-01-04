Son Dakika: 2023 yılında özel okul fiyatlarına yüzde 65 zam yapılacak

Milyonlarca velinin merakla beklediği haber Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, 2023 yılında özel okul kayıt ücretlerine yapılacak zammı açıkladı.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE YÜZDE 65 ZAM

Özel okulların temsilcileriyle yapılan son görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Bakan Özer, "Bakanlık olarak bu sene değişikliğe gidiyoruz. ÜFE'den ziyade TÜFE'yi baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararını aldık. Velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirleme kararı aldık." dedi. Bakan Özer, yeni zamdan özel okul temsilcilerinin memnun olmadığını söyledi.

GEÇEN YIL YÜZDE 36 ZAM YAPILMIŞTI

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyordu. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilirdi. Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.

YÜZDE 300'E VARAN ZAMLAR YAPTILAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre özel okulların zam tavan oranı yıllık ortalama TÜFE+ÜFE rakamın yarısının 5 puan fazlası olabiliyor. Buna göre de 2022'de büyük artış kaydeden enflasyon yüzünden bu oran 105.5 olarak hesaplanıyor. Kimi okullar aynı çatı altında ilkokuldan orta okula geçen öğrencilerin öğrenim ücretlerine yüzde 300'e varan oranlarda zam açıkladı.