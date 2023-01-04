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Son Dakika: 2023 yılında özel okul fiyatlarına yüzde 65 zam yapılacak

Ekonomi Haberleri

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında özel okul fiyatlarına yapılacak zammı açıkladı. "2023 yılında özel okul fiyatlarına yüzde 65 zam yapılacak" diyen Bakan Özer, velilerin desteklenmesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Bakan Özer, yeni belirlenen rakamdan özel okul temsilcilerinin memnun olmadığını belirtti.

Milyonlarca velinin merakla beklediği haber Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, 2023 yılında özel okul kayıt ücretlerine yapılacak zammı açıkladı.

Özel okulların temsilcileriyle yapılan son görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Bakan Özer, "Bakanlık olarak bu sene değişikliğe gidiyoruz. ÜFE'den ziyade TÜFE'yi baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararını aldık. Velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirleme kararı aldık." dedi. Bakan Özer, yeni zamdan özel okul temsilcilerinin memnun olmadığını söyledi.

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyordu. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilirdi. Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre özel okulların zam tavan oranı yıllık ortalama TÜFE+ÜFE rakamın yarısının 5 puan fazlası olabiliyor. Buna göre de 2022'de büyük artış kaydeden enflasyon yüzünden bu oran 105.5 olarak hesaplanıyor. Kimi okullar aynı çatı altında ilkokuldan orta okula geçen öğrencilerin öğrenim ücretlerine yüzde 300'e varan oranlarda zam açıkladı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Mahmut Özer Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

Sanane Adımdan :

gönderme abi özel okul adı üstünde herkes giderse özel okul olmanın ne anlamı kaldı parası olan gönderir şuraya bak ya bunda bile hinlik peşinde millet

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oguz:

EGİTMDE GELİNEN NOKTA PARAN VARSA OKU

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legend 4619:

bi zahmetde normal okullara gidin yok elitim biz fakirlerle aynı değiliz diyorsanız pamuk eller cebe

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