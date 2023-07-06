Son Dakika: 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere karşı para cezası uygulanacak

Son dakika: İkinci el araçlara sıfır liste fiyatından yüksek fiyat belirlenmesi yasaklanırken, kararın ardından internetteki bazı ilanlarda yeni fiyatların 3 sıfır silinerek yazıldığı görüldü. Fırsatçılığa karşı Ticaret Bakanlığı hareket geçti. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı bu tarz ilanları verenler hakkında 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

2. el araçların fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek fiyat belirlenmesi yasakladı. Bu karar sonrası bazı internet satış sitelerinde 3 sıfır silinerek yeni fiyatların yazıldığı görüldü. Ticaret Bakanlığı konu hakkında harekete geçerek tüketiciyi aldatmaya yönelik bu tarz ilanlara 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

İkinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Kararın ardından bazı internet satış sitelerinde, 3 sıfır silinerek yeni fiyatların yazıldığı görüldü.

SIFIR ATANLARA 300 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

Ticaret Bakanlığı, söz konusu kurnazlıkla sahte fiyat gösterenlere de aynı cezaların uygulanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir." denildi.

"SOSYAL MEDYADA YER ALAN HABERLER BAKANLIĞIMIZA ULAŞMIŞTIR"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "Kamuoyunun malumları olduğu üzere, 6.7.2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Ancak, düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veyahut güncellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİN ALINMASINA DEVAM EDİLECEKTİR"

Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına her türlü ilave tedbirin alınmasına devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."