Sompo Sigorta, 4. Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı'na Katıldı

Sompo Sigorta, İstanbul Ataköy'de düzenlenen 4. Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı ve Kongresi'nde sektör profesyonelleri ve acentelerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son üç yıldır Antalya'da düzenlenen fuar bu yıl ilk kez İstanbul'da gerçekleştirildi. Sompo Sigorta, etkinlik sponsorları arasında yer alarak standında ziyaretçilerini ağırladı ve ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Şirketin üst düzey yöneticileri, etkinliğin ilk gününde sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen "Sağlık, BES ve Hayat Sigortalarının Gelişiminin Önündeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı panele katılan Sompo Sigorta Sağlık Sigortaları Başkanı ve Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) Başkanı Çağatay Çınar, sektörün mevcut gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak çözüm önerilerini paylaştı.

"Hedefimiz, iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına en doğru ve en yenilikçi çözümleri sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, Uluslararası Sigorta Fuarı'nın sigortacılık ekosisteminin farklı paydaşlarını bir araya getirdiğini, bilgi paylaşımını ve işbirliklerini güçlendirdiğini belirtti.

Sompo Sigorta olarak bu platformu hem sektörün geleceğine katkı sunmak hem de iş ortaklarıyla daha yakın ilişkiler kurmak için önemli bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Uğur, şunları kaydetti:

"Özellikle sürdürülebilirlik ve dijitalleşme, gelecekte sigorta sektörünün en güçlü belirleyicileri olacak. Biz de bu doğrultuda elektrikli ve hibrit araçlara yönelik özel ürünlerden yenilenebilir enerji yatırımlarını kapsayan çözümlere, dijital kanallarda geliştirdiğimiz müşteri deneyimlerinden acentelerimiz için sağladığımız teknolojik altyapıya kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz, sektördeki dönüşüme öncülük ederek müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına en doğru ve en yenilikçi çözümleri sunmak."