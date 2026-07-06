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Somali Büyükelçiliği'nden SANKON'a ziyaret

Somali Büyükelçiliği'nden SANKON'a ziyaret
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Somali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birinci Diplomatı İbrahim Ali Abşir, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri görüştü.

SOMALİ Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birinci Diplomatı İbrahim Ali Abşir, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Somali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birinci Diplomatı İbrahim Ali Abşir ve beraberindeki heyet, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu'nu, SANKON Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Karamustafaoğlu temsil etti. Gerçekleşen ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti ile Somali Cumhuriyeti arasında ekonomik ve Ticari ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda iki ülke arasında bundan sonra yapılacak olan çalışmalar hakkında SANKON ve Somali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği arasında iş birliği kararları alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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