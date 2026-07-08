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Konya Şeker'in Soma B Santrali İcradan Satılık: 8-9 Milyar Tl'Ye Satışa Çıkarılması Bekleniyor

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Konya Şeker'in TKİ'ye olan 20 milyar TL'yi aşan borcu nedeniyle icralık olan Soma B Termik Santrali'ne bilirkişi heyeti 350 milyon dolar değer biçti. Santralin eylül ayında 8-9 milyar TL aralığında satışa çıkarılması bekleniyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Konya Şeker'in (TORKU), Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 20 milyar TL'yi aşan borcu nedeniyle icralık olan Soma B Termik Santrali'ne, icra dairesince görevlendirilen bilirkişi heyeti 350 milyon dolar değer biçti. Eylül ayının ilk haftasında icra yoluyla satışına kesin gözüyle bakılan santralin, 8-9 milyar TL aralığında satışa sunulması bekleniyor. Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın, Soma B Termik Santrali ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Başka şirketlerin de satış için hazırlık yaptığı ifade ediliyor.

Türkiye'de, eylül ayında enerji sektöründe önemli bir satış gerçekleştirilecek. Konya Şeker'in, 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldığı Soma B Termik Santrali, icradan satılacak. Santralin mülkiyeti, Konya Şeker'in TKİ'ye olan borçları nedeniyle el değiştirecek.

8-9 MİLYAR LİRAYA SATIŞA ÇIKACAK

İcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, kısa bir süre önce santral ve  taşınmazlarına toplam 350 milyon dolar değer biçti. Santralin, 8-9 milyar TL aralığında satışa sunulması bekleniyor.

Enerji yönetimi, ANKA'nın sorusu üzerine, santralin icra yoluyla satışı için gerekli hukuki adımlara işaret ederek, Soma B Termik Santrali'nin eylül ayında icra yoluyla satılabileceğini bildirdi.

SATIŞ BEDELİ ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN TKİ'YE AKTARILACAK

Kaynaklar, santralin satışından beklenen gelire ilişkin soru üzerine, "Bunu zaman gösterecek. Satış bedeli, alacağının tahsili için TKİ'ye aktarılacak" diye konuştu.

Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ'ın, Soma B Termik Santrali ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Başka şirketlerin de satış için hazırlık yaptığı ve sürpriz bazı yatırımcıların da satış sürecinde yer alabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA
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