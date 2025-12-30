Solmaz Lojistik 2025'te dijitalleşme yatırımlarına ve entegre lojistik yaklaşımına odaklandı

Solmaz Lojistik Yönetim Kurulu Direktörü Billur Barlın, 2025'te dijitalleşme yatırımlarının ve entegre lojistik yaklaşımının şirketin büyümesinde temel belirleyici olduğunu, bu eksende 2026'da da teknoloji odaklı adımları hızlandıracaklarını söyledi.

Barlın, 2025'e ilişkin değerlendirmelerini ve 2026 yılı öngörülerini AA muhabiriyle paylaştı.

Teknolojide 2018'de başlattıkları dijital dönüşüm stratejisini adım adım derinleştirdiklerini aktaran Barlın, "Depo ve taşımacılıkta modernizasyon sürerken, 2025'te özellikle gümrük tarafında ciddi ilerleme kaydettik. Gümrük süreçleri, tekrarlı ve manuel iş yükünün yüksek olduğu bir alan. Bu nedenle otomasyon ve yapay zeka uygulamaları burada büyük fark yaratıyor. Teknolojide odağımız risk yönetimi." diye konuştu.

Barlın bu kapsamda "Beyond Customs" adında bir platform oluşturduklarını belirtti.

Platformun gümrük işlemleri için yapıldığını aktaran Barlın, Solmaz Genius'ın, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitine destek olduğunu söyledi.

Barlın, fatura ve ürün kalemlerinin sisteme entegre biçimde alınması, beyanname oluşturma, mevzuat gerekliliklerinin kontrolü, vergi hesaplama ve simülasyon gibi adımları dijitalleştirdiklerini vurguladı.

Barlın, bir diğer dijital çözümleri olan Duty Master hesaplama modülüyle vergi hesaplamalarının yanı sıra simülasyon da yapabildiklerini belirtti.

"Dijitalleşme taşıma ve depolamada da güvenlik sağlıyor"

Dijitalleşmenin başka faydalarından da bahseden Barlın, "Dijitalleşme, taşımada ve depoda ürün yönetimini de güvenli hale getiriyor. Bazı ürünler yan yana depolanamaz, aynı araca yüklenemez yanıcı, tehlikeli, koku geçişi riski olan ürünler ya da belirli sınırları olan yükler için kural setleri gerekir. Bu kuralları sisteme tanımladığınızda, depo yerleştirmeden araca yüklemeye kadar hatalı kararların önüne geçersiniz. Bu hem kaliteyi hem müşteri memnuniyetini hem de operasyon güvenliğini artırır." ifadelerini kullandı.

Barlın, teknoloji ve sürdürülebilirliğin iç içe unsurlar olduğuna dikkati çekti.

Rota optimizasyonu gibi dijital iyileştirmelerin, daha az yakıt tüketimi ve daha az emisyon anlamına geldiğini aktaran Barlın, "Aynı şekilde depo içi süreçlerin dijital yönetimi, doğru yerleştirme, doğru taşıma, daha az hata ve daha az atık demek. Yani teknoloji, sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçirmeyi mümkün kılan temel katmanlardan biri." diye konuştu.

Barlın, bu yıl sürdürülebilirlik metriklerini operasyon modüllerinden otomatik çekip, entegre şekilde rapor üretebilen ve akredite kuruluşların hesaplama metodolojileriyle karbon hesaplamasını kolaylaştıran bir yazılım yatırımı yaptıkları bilgisini verdi.

Depo tarafında 2024'te yaptıkları yatırımlarla depo kapasitelerini 300 bin metrekareye çıkardıklarını aktaran Barlın, bu yıl Gebze'de yeni bir depo açtıklarını kaydetti.

Entegre lojistik yaklaşımının kendileri için önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Barlın, "İki ya da daha fazla iş birimimizi kullanan müşteriler, ciromuzun yaklaşık yüzde 75'ini oluşturuyor. Üç yıldan uzun süredir hizmet verdiğimiz müşteriler ciromuzun yüzde 40'ına, dört yıl ve üzeri müşteri grubu ise yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geliyor. Bu tablo, uzun vadeli iş ortaklıklarının ve entegre hizmetin ölçeklenebilir bir büyüme yarattığını gösteriyor." dedi.

"2025 kolay bir yıl olmadı"

Bu yılın finansal koşullar, jeopolitik gelişmeler ve yurt dışında farklılaşan regülasyonlarla birlikte sektör açısından zor geçtiğinin altını çizen Barlın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ticaret savaşlarıyla ortaya çıkan gerilim uluslararası ticareti olumsuz yönde etkiledi. Uluslararası taşımacılıkta kara yolunun ağırlığı bizde yüksek olduğu için en kritik konu 'çift yönlülük' dediğimiz 'round trip' aracın gidiş kadar dönüşte de dolu planlanabilmesi. Hacim düşünce bu denge bozuluyor ve verimlilik düşüyor. 2023'ten 2024'e geçerken, enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 30 büyüdük. 2024'ten 2025'e geçerken ise yine enflasyondan arındırılmış şekilde yüzde 15 büyüme öngörüyoruz. Bizim tarihsel büyüme seyrimiz genelde yüzde 20-30 bandında. 2025'te büyümenin yüzde 15'e gerilemesi, sektörün genel sıkışıklığını ve küresel ticaretteki duraksamaların etkisini gösteriyor."

"Orta koridorun öneminin artması tesadüf değil"

Orta Ticaret Koridoru'nun öneminin artmasının bölgesel savaşlar, siyasi gerilimler ve ticaret savaşları nedeniyle tesadüf olmadığını vurgulayan Barlın, "Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle ticaretin kesintiye uğradığı dönemlerde, alternatif bir koridorun güçlendirilmesi hem Türkiye hem bölge ticareti açısından rasyonel bir seçenek." diye konuştu.

Barlın, maliyetlerin belirgin bir şekilde arttığını ve 2026'ya daha temkinli bir bütçeyle ilerlediklerini dile getirdi.

Özellikle gümrük tarafında maliyetin önemli kısmını iş gücünün oluşturduğunu belirten Barlın, "Depo tarafında ise kira, en büyük maliyet kalemlerinden biri kira artışları enflasyonun da üzerinde seyredebiliyor. Bu belirsizlik nedeniyle 2026 hedeflerimizi daha gerçekçi ve riskleri gözeten bir çerçevede kurguladık. Buna rağmen büyüme ve yatırım iştahımızı koruyoruz." dedi.

Filo dönüşümünü yurt içi tarafta sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Barlın, "Türkiye'de karayolu taşımacılığında filoların yenilenmesi konusu regülasyonlar ve çevresel standartlar nedeniyle önümüzdeki dönemde daha da kritik olacak. 2026'da destekleyici mekanizmaların gündeme gelebileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer odak alanlarının insan kaynağı olduğunu aktaran Barlın, sözlerini şöyle tamamladı:

"2026'da yetkinlik ve liderlik eğitimlerine daha fazla yatırım yapacağız. Özellikle sahada çok yetkin ekiplerimiz bulunuyor. Teknik eğitimlerin yanı sıra liderlik ve yetkinlik gelişimi, sürdürülebilir büyümenin önemli bileşenlerinden biri. Özetle 2026 zor bir yıl olacak bunu kabul ediyoruz ama biz 'zor geçecek' diye frene basmak yerine, 2026'nın içinden 2027'ye daha hazır çıkmayı, teknoloji, sürdürülebilirlik ve yatırım adımlarımızla fark yaratmayı hedefliyoruz."