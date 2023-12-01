Söke TARİŞ Kooperatifinde Yeni Başkan Seçildi

Söke TARİŞ 131 nolu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi seçimli olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Söke Kooperatifin 74. Genel Kurul toplantısı, TARİŞ tesislerinde yapıldı. Yapılan seçimde oyların büyük bir bölümünü elde eden mevcut başkan İsmail Özer yeniden başkan seçildi.

Genel kurulda mevcut başkan İsmail Özer ile Murat Talancı'nın önderliğindeki iki liste yarıştı. Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri ile Söke Trakya Birlik Kooperatif Başkanı Yılmaz Gültekin de katılımcılar arasında yer aldı.

Toplantıda Divan Başkanlığını Beliğ Azbazdar, Divan katipliklerini Mustafa Balıkçı ve Mesut Üstbaş yaptı.

Divanın oluşmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Mali, faaliyet ve denetleme raporları okunarak ibra edildi. Diğer taraftan önümüzdeki dönemin çalışma raporu da okundu.

Açılış konuşmasını Kooperatif Başkanı İsmail Özer yaptı. Özer konuşmasında son dönemde bugüne kadar birlikte çalıştığı yol arkadaşlarının istifaları ile ilgili görüşlerini dile getirirken, başarılı çalışmaları karşısında bazı kesimlerin sürekli olarak saldırılarına uğradıklarının altını çizdi. Yaşadıkları zorluklar ve engelleme çabalarına karşı yılmadıklarını belirten Kooperatif Başkanı İsmail Özer, önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Kendisine bugüne kadar destek veren ve yanında olan ortaklara teşekkür eden Özer; "Ayinesi iştir kişinin söze bakılmaz. Biz kooperatifimizin, ortaklarımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Atalarımızın bizlere mirası olan TARİŞ'imize sahip çıkmaya, kirli emelleri olan kişilerden korumaya devam edeceğiz" dedi.

Kooperatifin oy kullanmaya haiz 769 üretici ortağının bulunduğu öğrenildi. Seçimde 629 ortak oy kullandı. 2 zarf boş çıkarken, 4 oy da geçersiz sayıldı. Mevcut Başkan İsmail Özer'in beyaz listesi 350 oy alırken, Murat Talancı'nın mavi listesi ise 273 oy aldı.

İsmail Özer'in listesinde asil yönetim kurulu üyeleri olarak Ömer Yıldız, Talip Çalık, Ali Barışık yer aldı. - AYDIN