Söke Ovası'nda Genel Tarım Sayımı Devam Ediyor

Aydın'ın önemli tarım merkezlerinden biri olan Söke Ovası'nda, Türkiye'nin en kapsamlı tarımsal envanter çalışması olarak nitelendirilen Genel Tarım Sayımı sürüyor. Yaklaşık 600 bin dekar üretim alanıyla ülke tarımında stratejik bir konuma sahip olan Söke, sayım çalışmalarında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı.

TÜİK tarafından yapılan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Söke Ziraat Odası tarafından yapılan sayım kapsamında; arazi büyüklükleri, ürün desenleri, hayvancılık faaliyetleri, sulama durumu, makine ve ekipman parkı gibi başlıklarda 300'ün üzerinde veri toplanıyor. Bitkisel ve/veya hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmeler sayım kapsamına giriyor. Bu yönüyle çalışma, hem Söke tarımının mevcut durumunu ortaya koyacak hem de geleceğe yönelik planlamalara ışık tutacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre şu ana kadar sayımda büyük ilerleme kaydedilirken, üreticilerin sürece ilgi gösterdi. Sayım çalışmalarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceğini hatırlatılarak, tüm üreticiler kayıt yaptırmaya davet edildi.

Sayımın, tarım politikalarının daha verimli şekilde şekillendirilmesine ve destekleme programlarının doğru planlanmasına önemli katkı sağlayacağı belirtildi. - AYDIN