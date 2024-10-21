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Söke'de '2. Hedef Afrika' Konferansı Düzenlendi

Söke'de '2. Hedef Afrika' Konferansı Düzenlendi
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Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen '2. Hedef Afrika' konulu konferansta, Afrikalı heyet ve yerel iş insanları bir araya gelerek Afrika ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, Afrikalı heyetin katılımıyla, iş insanlarına yönelik "2. Hedef Afrika" konulu konferans düzenlendi.

Söke Ticaret Odasındaki programda konuşan oda başkanı Nejat Sağel, Afrika ile ticari ilişkilerin gelişiminin önemine dikkat çekerek, "Afrika, geleceğin en önemli coğrafyalarından biri olacak. Bugün atacağımız dikkatli adımlar, bu kıtada güçlü birlikteliklerin temelini atacak." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı Tevfik Hikmet Koca ise Afrika'nın zengin tarımsal kaynakları ile Türkiye'nin tarım teknolojilerindeki bilgi birikimini birleştirerek güçlü bir sinerji oluşturmak istediklerini aktardı.

Yabancı katılımcıların da sunum yaptığı konferansın ardından heyet ilçede incelemelerde bulundu.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Vural Tosun ve diğer ilgileler de katıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Ekonomi

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