ŞOK Marketler 2025 İlk Yarısında 118,7 Milyar TL Ciro Elde Etti

ŞOK Marketler, 2025 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirket, net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,1 artırarak 118,7 milyar TL'ye yükseltti. 81 ilde faaliyet gösteren mağaza sayısını 11 bin 37'ye ulaştıran ŞOK Marketler, yaygın mağaza ağı ve uygun fiyat politikasıyla istikrarlı büyümesini sürdürdü.

ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk yarısında 118,7 milyar TL'ye ulaşan cirosu ve 11 bin 37 mağazasıyla büyümesini sürdürdü. Yerli üreticilere verdiği destekle öne çıkan ŞOK Marketler, öz markası Amigo ile 'Tarladan Sofraya' doğrudan alım modeliyle taze ve ekonomik ürünleri müşterilerine ulaştırıyor. Amigo'nun kuruyemişlerden kuru meyvelere uzanan geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine uygun fiyatlı, sağlıklı atıştırmalık ve çerezler sunuyor.

ŞOK Marketler, 2025 yılında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, pazarlama ve iletişim çalışmalarıyla çok sayıda ödül kazandı. 'Şok'ta Ben de Varım' projesiyle Kadın Dostu Markalar platformu tarafından 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' alanında Farkındalık Ödülü'ne layık görülen şirket, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde ikinci kez üst üste 'Yılın İtibarlısı' seçildi. Ayrıca Effie Awards, Brandverse Awards ve Kristal Elma gibi pazarlama ve iletişim alanının önde gelen yarışmalarından toplam beş farklı ödül aldı.

'Kaliteyi uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz'

2025 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Zorlu koşullara rağmen yılın ilk yarısında gösterdiğimiz performanstan memnunuz. İstikrarlı büyümemizi sürdürürken her zaman olduğu gibi en kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yerli üretime verdiğimiz destek, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz iş birlikleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla topluma ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ülkemizin en çok tercih edilen gıda perakendecisi olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.