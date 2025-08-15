ŞOK Marketler 2025 İlk Yarısında 118,7 Milyar TL Ciro Elde Etti

ŞOK Marketler 2025 İlk Yarısında 118,7 Milyar TL Ciro Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk altı ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artırarak 118,7 milyar TL'ye ulaştı. Şirket, geniş mağaza ağı ve uygun fiyat politikasıyla büyümesini sürdürüyor.

ŞOK Marketler, 2025 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirket, net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,1 artırarak 118,7 milyar TL'ye yükseltti. 81 ilde faaliyet gösteren mağaza sayısını 11 bin 37'ye ulaştıran ŞOK Marketler, yaygın mağaza ağı ve uygun fiyat politikasıyla istikrarlı büyümesini sürdürdü.

ŞOK Marketler, 2025 yılının ilk yarısında 118,7 milyar TL'ye ulaşan cirosu ve 11 bin 37 mağazasıyla büyümesini sürdürdü. Yerli üreticilere verdiği destekle öne çıkan ŞOK Marketler, öz markası Amigo ile 'Tarladan Sofraya' doğrudan alım modeliyle taze ve ekonomik ürünleri müşterilerine ulaştırıyor. Amigo'nun kuruyemişlerden kuru meyvelere uzanan geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine uygun fiyatlı, sağlıklı atıştırmalık ve çerezler sunuyor.

ŞOK Marketler, 2025 yılında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, pazarlama ve iletişim çalışmalarıyla çok sayıda ödül kazandı. 'Şok'ta Ben de Varım' projesiyle Kadın Dostu Markalar platformu tarafından 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' alanında Farkındalık Ödülü'ne layık görülen şirket, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde ikinci kez üst üste 'Yılın İtibarlısı' seçildi. Ayrıca Effie Awards, Brandverse Awards ve Kristal Elma gibi pazarlama ve iletişim alanının önde gelen yarışmalarından toplam beş farklı ödül aldı.

'Kaliteyi uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz'

2025 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Zorlu koşullara rağmen yılın ilk yarısında gösterdiğimiz performanstan memnunuz. İstikrarlı büyümemizi sürdürürken her zaman olduğu gibi en kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yerli üretime verdiğimiz destek, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz iş birlikleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla topluma ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ülkemizin en çok tercih edilen gıda perakendecisi olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.