SoftBank, ABD'de 1 Trilyon Dolarlık Yapay Zeka Kompleksi Kuruyor

Japonya merkezli SoftBank şirketinin kurucusu Masayoshi Son, ABD'nin Arizona eyaletinde "Project Crystal Land" (Kristal Arazi Projesi) adıyla 1 trilyon dolar değerinde yapay zeka ve robotik üretim kompleksi kurmayı planlıyor.

Japonya merkezli SoftBank telekomünikasyon şirketinin kurucusu Masayoshi Son, ABD'nin Arizona eyaletinde "Project Crystal Land" (Kristal Arazi Projesi) adı verilen 1 trilyon dolarlık devasa bir endüstriyel kompleks kurmayı planladığını açıkladı. Proje, Çin'in yüksek teknoloji üretim merkezi Shenzhen'e benzer şekilde, yapay zeka ve robotik üretiminde önemli bir merkez kurmayı amaçlıyor. Bu girişimle ABD'nin ileri teknoloji üretiminde küresel lider konumuna geleceği öngörülüyor.

SoftBank, projede kilit bir rol üstlenmesi için Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi (TSMC) ile temas kurdu. Ancak TSMC'nin projeye nasıl dahil olacağına dair detaylar henüz netleşmedi. TSMC, ABD'deki 165 milyar dolarlık yatırımı ve Arizona'daki yeni üretim tesisine rağmen, SoftBank'ın teklifinin mevcut planlarını etkilemediğini belirtti. Masayoshi ayrıca Samsung Electronics gibi diğer büyük teknoloji şirketlerinin de projeye katılımını sağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Proje henüz ön hazırlık aşamasında ve uygulanabilirliği Trump yönetiminin ABD'deki yüksek teknoloji sanayi üretimini yeniden canlandırma politikasına ve eyalet yetkililerinin desteğine bağlı. Öte yandan Masayoshi, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve diğer yetkililerle vergi teşvikleri ve düzenleyici destek konularını görüştü. Bu adımların, ABD'nin stratejik sektörlerde yerli üretimi canlandırma hedefleriyle uyumlu olduğu düşünülüyor.

Finansman açısından, proje şirketin sermaye harcamasını en aza indirecek büyük altyapı yatırımlarında kullanılan bir modelle desteklenecek. SoftBank, 23 milyar dolarlık likiditesini ve Arm Holdings'teki hisselerini teminat göstererek ek yatırımlar çekmeyi planlıyor. Bu strateji, şirketin finansal risklerini minimize ederken uluslararası yatırımcıları da projeye dahil etmeyi amaçlıyor.

SoftBank ve TSMC duruma ilişkin açıklama yapmayı reddederken, Beyaz Saray ve ABD Ticaret Bakanlığı ise yorum taleplerine henüz cevap vermedi. - WASHINGTON