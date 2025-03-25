Yumurtada fahiş fiyata ilişkin yeni tedbir yürürlüğe girdi

Kuş gribi salgını nedeniyle ABD'ye binlerce ton yumurta gönderilmesinin ardından iç piyasada fiyatların yükselebileceğine dair endişe vardı. Yapılan düzenlemeyle bu endişeler giderildi. Sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisi kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin önündeki risklerin bertaraf edilerek Türkiye'de sürdürülebilir gıda arzının sağlanması ve yurt içi tüketimin vatandaşlar için makul fiyatlarla karşılanması hedeflerine dikkat çekildi.

FİYAT ARTIŞINA KARŞI ÖNLEM

Bu doğrultuda, 25 Şubat 2025'teki düzenlemeyle sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: İlgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip durum incelendiğinde, uygulamanın dezenflasyonist etkileri görülmekle birlikte, ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik devam eden dış talebin de etkisiyle yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin devam ettiği gözlenmiştir. Sofralık yumurta ürününde fiyat istikrarına katkı sağlanması ve vatandaşlarımızın ilgili ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla sofralık yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarı, Cumhurbaşkanı Kararı ile kilogramda 0,5 dolardan 1,5 dolara yükseltilmiştir. Önümüzdeki dönemde de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarımızla güçlü bir işbirliğini ve koordineli çalışmayı sürdüreceğiz. Gıda arzının ve güvenliğinin korunması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik görev ve yetki alanımızdaki bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurmaya devam edeceğiz.