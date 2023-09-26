Sodexo Club Programı Kullanıcılarına 22 Milyon TL İndirim Sağladı

Sodexo, birçok kategoriden ve markadan alışveriş imkanı sunan Sodexo Club programı kapsamında yaptığı iş birlikleri ve kampanyalar ile son 1 yılda kullanıcılarına toplamda 22 milyon TL tutarında indirim sağladı.

Sodexo, birçok kategoriden ve markadan alışveriş imkanı sunan Sodexo Club programı kapsamında yaptığı iş birlikleri ve kampanyalar ile son 1 yılda kullanıcılarına toplamda 22 milyon TL tutarında indirim sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sodexo, kullanıcılarına giyimden aksesuara, sağlıklı yaşamdan teknolojik ürünlere kadar diledikleri kategoriden alışveriş imkanı sunan Sodexo Club programı ile son 1 yılda yaptığı kampanyaların sonucunda elde ettiği istatistikleri paylaştı.

Buna göre, Sodexo, yıl boyunca çalışanların tercih ettiği, en sevilen 61 marka ile 64 farklı kampanya gerçekleştirdi, kampanya başına 345 TL'lik indirim sunarak Sodexo'lulara toplamda 22 milyon TL'lik indirim sağladı. Yapılan kampanyalar sonucunda aylık ortalama 10 bin, yıl boyunca 120 bine yakın çalışan kampanyalardan faydalanarak satın alma güçlerini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, Sodexo'nun; bir yemek kartının ötesinde, çalışan deneyimi markası olduğunu bildirdi.

Sodexo olarak çalışanların hayatına çeşitlilik, seçme özgürlüğü ve kişiselleştirilebilen çözümler katarak iş hayatlarında ve ötesinde faydalanabilecekleri farklı yan haklar sunmaya odaklandıklarını belirten Hekimoğlu, "Bu doğrultuda kullanıcılarımızın en çok hangi kategorilerde alışveriş yaptıklarını analiz ederek harcama alışkanlıklarına göre belirlediğimiz kategorilerde çeşitli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Marka anlaşmalarıyla sağladığımız indirim kampanyaları ve Sodexo Club ile çalışanların motivasyonlarını ve alım güçlerini yükseltmeye destek oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de çalışanları memnun edecek yeni faydaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

En çok e-ticaret kategorisinde alışveriş yapıldı

Sodexo verilerine göre, her 1.000 TL'lik alışverişlerinde ortalama 210 TL fayda kazanan tüketicilerin alışveriş yapmayı en çok tercih ettikleri kategoriler arasında sırasıyla e-ticaret, araç kiralama ve yiyecek- içecek öne çıktı. Sodexo Club kapsamında en çok ilgi çeken 5 kampanya ise Network, Divarese, Arzum, Budget ve N11 kampanyaları oldu.

Tüketicilerin harcama alışkanlıklarının e-ticaret platformlarına kayması sebebiyle Sodexo, online alışverişte de çalışanlara kolaylık sağlıyor. Sodexo Online Alışveriş Kampanyası kapsamında kullanıcılar, yöresel, organik, sağlıklı ve doğal birçok ürüne ulaşabilecekleri seçili online marketlerden yaptıkları 500 TL ve üzeri ilk gıda alışverişinde 50 TL, 3. alışverişinde ise 80 TL hediye kazanma imkanı buluyor. Trendyol Yemek iş birliği kapsamında ise Sodexo ile verilen ilk yemek siparişinde 50 TL hediye ediliyor.

Sodexo özellikle yeme içme kategorisinde yaptığı farklı kampanyalarla da çalışanların satın alma gücünü artırıyor. Geçen yıl Misket programı sayesinde Sodexo'lular, Misket üyesi restoranlarda yaptıkları harcamaların yüzde 10'unu geri kazandı ve uygulama sayesinde her ay 3 öğün ücretsiz yenildi.