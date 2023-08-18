SOCAR Türkiye, Yılın Şirketi kategorisinde Gümüş Stevie ödülüne layık görüldü

SOCAR Türkiye, Stevie Awards Uluslararası İş Ödülleri (IBA) tarafından 'Yılın Şirketi' kategorisinde enerji sektöründe Gümüş Stevie ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin önde gelen doğrudan dış yatırımcılarından SOCAR Türkiye, Stevie Awards tarafından 20'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Ödülleri kapsamında 'Çevik İş Modeli' uygulamasıyla 'Yılın Şirketi' kategorisinde enerji sektöründe Gümüş Stevie ödülü aldı.

Yapılan açıklamaya göre, fark oluşturan uygulamalarıyla öne çıkan kurumları ve organizasyonları onurlandırmak için düzenlenen Stevie Awards Uluslararası İş Ödülleri'nin 2023 senesinde 61 ülkeden 3 bin 700'den fazla başvuru aldı. Uluslararası prestijli ödül platformu Stevie Awards, şirketlerin kurumsal performanslarını ve geliştirdikleri yenilikçi uygulamaları değerlendirerek ödüllendiriyor. Şirket, sektöründe global anlamda ve bu ölçekte 'Çevik Dönüşüm'ü başarılı bir şekilde gerçekleştiren ilk şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor. Çevik İş Modeli sayesinde çevik takımlar değer oluşturma vizyonuna yönelik hareket ederken; çalışan mutluluğunda, iş sağlığı güvenliğinde ve üretim kapasitelerinde pozitif etki oluşturuluyor. - İSTANBUL