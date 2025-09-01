SOCAR Türkiye, Çayağzı Tesisleri'ni Yenileyerek Çalışanlarına Sosyal Alan Sunuyor

SOCAR Türkiye, çalışanları ve aileleri için yenilediği Çayağzı Tesisleri'ni açtı. Açılışta, Petkim'in 60. yılı kutlanırken tesisin sunduğu sosyal olanaklar dikkat çekti.

SOCAR Türkiye, çalışanları ve aileleri için sosyal yaşam alanı olarak yenilediği Çayağzı Tesisleri'ni hizmete açtı. Açılış töreninde, Petkim'in 60'ıncı yılı da çalışanların katılımıyla kutlandı.

Türkiye'nin en büyük entegre endüstri gruplarından SOCAR Türkiye'nin Çayağzı Tesisleri'nin açılışı, 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirildi. Çalışanlar ve aileleri için yeniden hayat bulan bu alanda, grup şirketlerinden Petkim'in 60'ncı yılı da coşkuyla kutlandı.

Düzenlenen açılış törenine SOCAR Başkan Yardımcısı Anar Mammadov, SOCAR Yönetim Ofisi Başkanı Hafiz Zeynalov, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı & Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev katıldı.

Törende gerçekleşen açılış konuşmalarında, Petkim'in 60 yıllık yolculuğunun gururla hatırlandığı, birlik ve beraberliğin bu sürecin en önemli güç kaynağı olduğu ve Çayağzı Tesisleri'nin ise SOCAR Türkiye çalışanları ve aileleri için değerli bir buluşma noktası olarak yeniden hayat bulduğu vurgulandı. Çayağzı Tesisleri'nin yeniden açılışının, çalışanlar ve ailelerine bir teşekkür niteliği taşıdığı ve ortak değerlerle geleceğe taşıyacak önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre Çayağzı Tesisleri; restoran, plaj, konser alanı, çocuk parkı, tenis kortu, basketbol sahası ve alışveriş alanlarıyla çalışanlarına geniş bir yaşam alanı sunuyor. 50 bin metrekarelik alana yayılan tesiste; 300 kişi kapasiteli piknik alanı, 100 şezlong kapasiteli yaklaşık 250 metre uzunluğunda plaj alanı, 6 bin metrekarelik yürüyüş yolları, 26 bin 500 metrekarelik peyzaj alanı ve yaklaşık 2 bin kişilik etkinlik alanıyla çalışanların sosyal hayatına değer katacak şekilde tasarlandı. - İZMİR

