Güney Koreli SK Hynix, 28 milyar dolarlık halka arza hazırlanıyor

Güney Koreli yarı iletken üreticisi SK Hynix, Wall Street tarihinin en büyük Yatırma Senedinin (Amerikan Depositary Receipts-ADR) ihracını yapacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu halka arzdan 28 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor. Bu hamle, finans tarihinin en büyük ADR ihracı olmasının yanı sıra SpaceX'in ardından tarihteki en büyük ikinci halka arz olarak kayıtlara geçecek.

Teknoloji odaklı şirketlerin işlem gördüğü Nasdaq borsasında, SK Hynix'e ait 179,9 milyon adet ADR listelenecek. İhraç yapısında, her 10 ADR şirketin yeni çıkarılan bir adet hissesini temsil edecek. Elde edilecek kaynak, öncelikli olarak üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak.

Analistler, SK Hynix'in dünyadaki en önemli teknoloji şirketlerinden biri olmasına rağmen, ABD'deki birçok yatırımcının bugüne kadar şirketin hisselerine kolayca erişemediğine dikkati çekerek, Wall Street'teki bu ikincil listelemenin yatırımcıların önündeki engelleri tamamen kaldıracağını söyledi.

Yapay zeka rüzgarı şirketi zirveye taşıdı

Sektör analizleri, SK Hynix'in yüksek veri işleme kapasitesine sahip ve yüksek kar marjlı HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) çiplerinde yüzde 61'lik küresel pazar payıyla lider konumda olduğunu gösteriyor.

Yapay zeka veri merkezlerinde kritik öneme sahip olan bu çiplere yönelik talep artışı, hem HBM hem de geleneksel yarı iletken sektöründe arz darboğazlarına yol açıyor.

Fiyatlardaki agresif yükseliş sayesinde SK Hynix, rakipleri Samsung ve Micron ile birlikte üst üste rekor kar açıkladığı çeyrek dönemler geçiriyor.

İflasın eşiğinden Güney Kore'nin en değerli şirketine

Yaklaşık çeyrek asır önce agresif büyüme stratejisinin getirdiği yüksek borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine gelen ve ABD'li rakibi Micron'a satılması gündemde olan SK Hynix, tarihi bir dönüşüme imza atması da dikkati çekiyor.

Şirket, kısa süre önce rakibi Samsung'u geride bırakarak Güney Kore'nin en değerli halka açık şirketi unvanını elde etti.

Günümüzde SK Hynix ve Samsung, Güney Kore hükümetinin küresel çip ihracatındaki liderliğini korumak amacıyla başlattığı, yüz milyarlarca avro değerindeki devasa devlet destekli yatırım hamlesinin merkezinde yer alıyor.