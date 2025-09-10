Sivil Ulaşımda Sıhhi İş Yerleri İçin Yeni Düzenleme

Sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında sıhhi iş yeri açma ruhsatlarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, terminal işletme ruhsatı ya da sıhhi iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış olması, iş yerinin faaliyetiyle ilgili özel mevzuatın zorunlu kıldığı diğer izin, ruhsat, tescil belgelerinin alınması gerekliliğini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak. İş yerleri için bu bilgi ve belgelerin takibi, başvuru merci olan havaalanı veya terminal işletmecisi tarafından yapılacak.

Sıhhi iş yerleri tarafından, havaalanı işletmecilerinin "havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele birimleri"nden yangın raporuyla çalışanlar ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacak. Başvuru merci tarafından ise yangın güvenliği, acil durum müdahalesi ve risk yönetimi süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için belirli periyotlarda sıhhi iş yerlerinin yangın tedbirleri yerinde denetlenecek, raporlar tutulacak. Ayrıca başvuru merci, istenildiği durumlarda belgeleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) sunacak.

SHGM tarafından, sıhhi iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi ya da hizmet uygulamalarında gerek duyulduğu zaman ilave bilgi ve belge istenebilecek.