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Siverek'te 3 Bin 150 İhtiyaç Sahibine 18 Milyon Lira Sosyal Yardım

Siverek'te 3 Bin 150 İhtiyaç Sahibine 18 Milyon Lira Sosyal Yardım
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Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, Kaymakam Salih Sak başkanlığında toplanarak ilçedeki 3 bin 150 ihtiyaç sahibine toplam 18 milyon lira sosyal yardım yapılmasını kararlaştırdı. Yardımların mevzuat çerçevesinde hak sahiplerine ulaştırılması ve temel ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor.

Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti, Kaymakam Salih Sak başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçede yaşayan 3 bin 150 ihtiyaç sahibine toplam 18 milyon lira tutarında sosyal yardım yapılması kararlaştırıldı.

Siverek Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Salih Sak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım çalışmaları değerlendirildi. Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cengiz Baydilli'nin de katıldığı toplantıda, sosyal destek programları kapsamında yapılacak yardımlar görüşüldü. Toplantı sonunda, ilçede yaşayan 3 bin 150 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 18 milyon lira tutarında sosyal yardım yapılması yönünde karar alındı.

Yetkililer, alınan karar doğrultusunda sosyal yardımların ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahiplerine ulaştırılacağını belirtirken, desteklerin ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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