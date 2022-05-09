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Sivaslı'da belediyeden kadınlara iş imkanı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Sivaslı'da belediyeden kadınlara iş imkanı

300 TL arasında ücret ödeneceğini duyurdu.

300 TL arasında ücret ödeneceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından çalışmak isteyen kadınlara çağrı yapan Sivaslı Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak, "Sivaslı çileğimizi ihraç etmek için çalışıyoruz. Burada yapılan basit bir işlem var. Çilekler toplandıktan sonra üzerindeki yapraklara ayıklanıp içerisindeki damarları çıkardıktan sonra donduruculara kaldırılıp şoklanacak ve ihraç edilecek. Bu işte çalışmak isteyen Hanımefendileri ilçemize bekliyoruz. Ücret olarak toplanacak ve işlenecek bir kilo için 1 TL ücret ödeyeceğiz. Bir Hanımefendi günde 200 kilo toplayıp işlerse 200 TL, 300 kilo toplayıp işlerse günde 300 TL kazanacak. Bu işimiz yaklaşık 2 ay sürecek" şeklinde konuştu. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hürrüyet Şafak, Türk Lirası, Medya, Ekonomi, Haberler

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