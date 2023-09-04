Sivas Tarım ve Orman Müdürü bal hasadına katıldı

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ozmuş köyünde bal hasadına katıldı. Yıldız, Sivas'ın arıcılık potansiyeline dikkat çekerek üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ozmuş köyünde bal hasadına katıldı.

Üreticilere bereketli bir hasat dönemi dileyen Yıldız, Sivas'ın arıcılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Yıldız; "İlimizin önemli tarımsal potansiyellerinden biriside arıcılıktır. Geniş bir coğrafyada yer alan ilimiz, bitki florası ve aynı zamanda endemik bitki yönünden oldukça zengindir. Arıcılık işletme sayısında ülkemizde 2'nci sırada yer alan ilimiz, bal üretiminde 4'üncü, çiçek balı üretiminde ise birinci sırada yer almaktadır. Bal hasat döneminin üreticilerimize kazançlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. - SİVAS