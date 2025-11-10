Haberler

Sivas'ta Yeni Ekmeklik Buğday Çeşitleri Toprakla Buluştu

Sivas'ın Zara ilçesinde, kamu-üniversite işbirliği ile 5 yeni ekmeklik buğday tohumu ilk kez ekildi. Proje, çiftçilere modern tarım teknikleri ve verim artırma yöntemleri öğretmeyi hedefliyor.

Sivas'ta kamu-üniversite işbirliği çerçevesinde 5 farklı ekmeklik buğday tohumu, ilk kez toprakla buluşturuldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde buğday-arpa demonstrasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tödürge köyünde arazisi bulunan çiftçi Hüseyin Önder ve İbrahim Bahçıvan'a ait daha önce nadasa bırakılmış tarım arazilerinde Gündüzalp, Hayrıbol, Kuantum, Man 2021 ve İlir ekmeklik buğday çeşitlerinin ilk kez ekimi yapıldı. Proje ile daha önce hiç ekimi gerçekleştirilmemiş buğday çeşitlerinin pilot olarak belirlenen bölgede ekimi yapılarak çiftçilere modern tarım teknikleri ve verim artırıcı yöntemleri uygulanması hedefleniyor.

"En üst verimi almaya çalışacağız"

Konu hakkında açıklama yapan çiftçi İbrahim Bahçıvan, "İlçe Tarım ve Ziraat Odası bünyesinde Tödürge köyünde 20 dönümlük bir arazide, kendi arazimizde beş farklı ekmeklik buğday çeşidini, daha önce ekilmemiş bir buğday çeşidini deniyoruz. Toprak verimi iyi. Toprağın kalitesi şu an iyi, ekime hazır. Buğdayımızı attık, 15 gün ortalama gübre kullanıyoruz. Buğdayları da ortalama 22, 23 kilo olarak ekiyoruz. İlk defa deniyoruz. Verimi hep birlikte göreceğiz. Elimizden gelen tüm hazırlığı yaptık. Nadas tarlamızdı zaten. Pullukla sürdük, sonrasında ikilemesini, diskalosunu çektik, şu anda da mibzerle ekimini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da zaten ilerleyen dönemlerde, yani bahar döneminde üst gübresini vereceğiz, ilaçlarını atacağız. Elimizden gelen tüm işlemleri gerçekleştirip en üst verimi almaya çalışacağız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
