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Sivas'ta Yağdonduran Tüneli Hizmete Açıldı

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Sivas'ın Ulaş ile Kangal ilçeleri arasında bulunan bin 567 metre uzunluğundaki Yağdonduran tüneli hizmete açıldı. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana geldiği geçit artık güvenli hale getirildi.

Sivas'ın Ulaş ile Kangal ilçeleri arasında bulunan bin 567 metre uzunluğundaki Yağdonduran tüneli hizmete açıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesi ile Ulaş ilçeleri arasında bulunan Yağdonduran geçidi özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu oluyordu. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana geldiği geçidi güvenli hale getirmek için yapılan tünel ise tamamlandı. 2 tüp şeklinde yapılan bin 567 metre uzunluğundaki tünel ulaşıma açıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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