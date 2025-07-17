Sivas'ta SOGREEN Projesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Sivas'ta SOGREEN Projesi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, SOGREEN Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik proje hakkında bilgi verildi ve yeni teşvik sistemi tanıtıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ev sahipliğinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla "Sosyal Kapsayıcı ve Yeşil Geçiş (SOGREEN) Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Programa, protokol üyeleri ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, çevresel etkilerin azaltılmasını amaçlayan SOGREEN Projesi'ne verdikleri katkılardan dolayı ORAN Kalkınma Ajansı'na teşekkür etti. Projeden en üst düzeyde fayda sağlamak adına gösterdikleri gayretler için Oda üyelerini de tebrik eden Özdemir, "Temennimiz, bu proje sayesinde siz değerli üyelerimizin iş kollarına ve sektörlerine katkı sağlayacak destek alanlarını en iyi şekilde değerlendirme imkanı bulmanızdır" dedi.

Başkan Özdemir, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan yeni teşvik sistemi hakkında da bilgi vererek "Yeni sistem kapsamında, illerin sektörel önceliklerine göre desteklenmesini öngören uygulama hayata geçirildi. Sivas özelinde desteklenecek dört öncelikli sektör belirlendi: Alçı Sektörü: Sivas, alçı rezervleri açısından ülkemizin en zengin illerinden biridir. Demirağ Organize Sanayi Bölgemizde, yalnızca alçı değil, alçıdan üretilen türevlerin imalatına yönelik büyük ölçekli bir fabrikanın kurulumu devam etmektedir. Optik Sektörü: Savunma sanayii alanında Sivas'ımızın gösterdiği gelişimle birlikte, optik teknolojiler de öncelikli sektörler arasında yer almıştır. Demiryolu Sanayii: Sivas, Cumhuriyet döneminden bu yana demiryolu yatırımlarında ön planda olmuş; günümüzde de bu sektörde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bağlantı Elemanları Üretimi: Otomotiv ve makine sanayisini yakından ilgilendiren bağlantı elemanlarının üretimi, desteklenen diğer bir başlık olarak belirlenmiştir. Özdemir, bu başlıklarla ilgili detaylı bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde Kalkınma Ajansımız ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz iş birliğiyle tekrar sizlere sunacağız" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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