Sivas'ta Patates Hasadı Başladı, Rekor Bekleniyor

Sivas'ta bu yıl patates hasadının başlamasıyla birlikte rekor üretim bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yetersiz üretim nedeniyle fiyatıyla gündem olan patatese Sivas çiftçileri harekete geçti. Bu yıl 91 dekar alanda ekim yapılan Sivas'ta, kuraklığa ve girdilere rağmen üretim miktarının 450 bin tona yükselmesi bekleniyor.

Patates hasadının başladığı Sivas'ta bu yıl rekor bekleniyor

SİVAS - Patates hasadına başlanılan Sivas'ta bu yıl rekor bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda yetersiz üretim nedeniyle fiyatıyla gündem olan patatese Sivas çiftçisini harekete geçirmişti. Sivaslı patates üreticisi bu yıl 91 dekar alanda ekip yaptı. Olgunlaşan patateslerin hasadına başlanıldı. Hasat işlemi yoğun bir şekilde devam ederken bu yıl üretim miktarında rekor kırılması bekleniyor. Yaşanan kuraklığa ve girdilere rağmen Sivas'ta geçtiğimiz yıl 400 bin ton patates üretilirken bu yıl üretim miktarının 450 bin tona yükselmesi bekleniyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas'ta geçen sezon 86 bin dekarda patates ekilmişti bu sene 91 bin dekar civarında patates ekildi. Sivas'ta bir yıl içerisinde patates ekimin de 5 bin dekar artış oldu. Sulamaların açılmasından dolayı, çiftçilerimizin daha bilinçli olmasından dolayı, patates fiyatlarının iyi olmasından dolayı çiftçimiz yönlendirilmiş oldu ve artış görüldü. Bu sene de baktığımız zaman geçen sene 400 bin ton hasat edilen patatesimiz bu sene yaklaşık 450 bin ton bekleniyor ve bu Sivas için iyi bit rakam" dedi.

Türkiye'nin patates tohumu Sivas'tan

Çetindağ, Sivas'ın Türkiye'de patates tohumu üretim merkezi olduğundan bahsederek, "Her sene patates gündemden düşmeyen bir konuydu, çiftçimiz üretmediği için patates fiyatları çok yüksek diyorlardı. Sivas çiftçisi devreye girdikten sonra biz patatesin fiyatını düşürmüş olduk. Kış mevsimlerinde tüketicilerimizin en çok kullandığı ürün patates. Yaklaşık 63 bin tonu patates tohumu üretiyoruz ve biliyorsunuz Türkiye'de patates tohumunu üreten merkeziz. Sivas'ın toprakları bakir olduğu için kaliteli tohum üretiliyor. Kışlık ve sofralık patateslerin Türkiye'de en son hasadı Sivas'ta yapılıyor ve bu yüzden hem aroması güçlü oluyor hem de kabuğu kalın olduğu için kışlık saklamada daha dayanıklı oluyor. Türkiye'de yaşanan patates sıkıntısını Sivas çiftçisi tüm zorluklara rağmen gündemden düşürdü. Önümüzdeki sene 90 bin dönüm rakamını önümüzdeki sene 100 bin 120 bin dönüm üzerinden her sene artırarak ülkemize faydalı olmaya sağlayacağız" ifadelerini kullandı.